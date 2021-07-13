ЕС пока не планирует выводить своих специалистов из Афганистана

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Европейский союз пока не намерен выводить своих специалистов, которые работают в Афганистане, несмотря на наступление боевиков «Талибана»*. Об этом на брифинге сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
ЕС пока не планирует выводить своих специалистов из Афганистана
  • Reuters

«Мы не намерены выводить наших специалистов, работающих в Афганистане в рамках программ развития», — цитирует его ТАСС. Так Стано ответил на вопрос о безопасности граждан ЕС в Афганистане.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов отметил, что положение дел в республике развивается «тревожно, но предсказуемо».

Сотрудников российского генконсульства в Мазари-Шарифе, которые работали в городе Хайратон, временно перевели в Узбекистан из соображений безопасности.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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