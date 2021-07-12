Дипломатов генконсульства России в Афганистане перевели в Узбекистан

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Сотрудников российского генконсульства в Мазари-Шарифе, которые работали в городе Хайратон, временно перевели в Узбекистан из соображений безопасности.
Дипломатов генконсульства России в Афганистане перевели в Узбекистан
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

«В Хайратоне, поскольку он в подвешенном состоянии, мы для того, чтобы не рисковать безопасностью наших сотрудников, временно их вывели на территорию Узбекистана», — сообщил Кабулов.

Ранее Кабулов заявил, что положение дел в Афганистане развивается тревожно.

9 июля глава МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов выразили обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане.

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