Дипломатов генконсульства России в Афганистане перевели в Узбекистан
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.
«В Хайратоне, поскольку он в подвешенном состоянии, мы для того, чтобы не рисковать безопасностью наших сотрудников, временно их вывели на территорию Узбекистана», — сообщил Кабулов.
Ранее Кабулов заявил, что положение дел в Афганистане развивается тревожно.
9 июля глава МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов выразили обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане.