Контролируемая миграция: что стоит за обещаниями США эвакуировать лояльных им афганцев

США в конце июля начнут эвакуацию граждан Афганистана, помогавших американским военным во время их миссии в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, оборонное ведомство уже определило, куда будут вывозить афганцев. При этом Кирби отметил, что эти точки расположены не на территории США, и окончательных списков эвакуируемых пока нет. Эксперты считают, что вопрос эвакуации стал для Вашингтона имиджевым. Однако, предполагают они, убежище в конечном итоге получат далеко не все.

Соединённые Штаты в конце июля начнут вывозить из Афганистана тех граждан, которые оказывали помощь и содействие американским военным на протяжении их миссии. Об этом на брифинге для журналистов рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Соединённые Штаты начнут полёты для переселения первой группы имеющих на это право и заинтересованных граждан Афганистана и их семей, которые поддерживали Соединённые Штаты и наших партнёров, и которые находятся в очереди на получение специальной иммиграционной визы, и мы начнём эти полеты к концу текущего месяца», — сказал Кирби.

При этом он отметил, что задача Пентагона в этом вопросе заключается только в оказании необходимой поддержки Госдепартаменту, который будет заниматься процессом в целом. Так, оборонное ведомство США уже определило некоторые точки, куда планируется вывозить афганцев и их семьи. И находятся они, по словам Кирби, за пределами Соединённых Штатов.

«Роль Министерства (обороны. — RT) в операции «Союзническое убежище» будет по-прежнему заключаться в предоставлении вариантов и оказании поддержки межведомственным усилиям, которые возглавляет Государственный департамент. На сегодняшний день мы определили места за рубежом, и мы продолжаем изучать возможности для размещения за рубежом, включая некоторые объекты военного министерства, которые могли бы поддержать запланированные усилия по переселению с соответствующими временными местами размещения и соответствующей вспомогательной инфраструктурой», — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

AFP

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Он не уточнил, куда именно США собираются вывозить дружественных им афганцев, и сформированы ли уже списки по последним.

«Мы определили некоторых из них в качестве потенциальных кандидатов. Мы не приняли по ним окончательных решений. И я хотел бы напомнить, что некоторые из этих мест (для эвакуации. — RT) не являются объектами США и поэтому потребуют — если они находятся в иностранных государствах — согласия принимающих стран. Поэтому мы ещё не достигли окончательной стадии», — уточнил Джон Кирби.

Госдеп за главного

Ранее об организации эвакуационных рейсов для афганцев заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, «рейсы из Афганистана для подавших заявление на специальную иммиграционную визу начнутся в последнюю неделю июля и продолжатся». Она также указала, что всех отвечающих критериям людей вывезут до вывода американских войск из страны, который должен завершиться 11 сентября нынешнего года.

По данным американских СМИ, на эвакуацию претендуют около 18 тыс. тех, кто оказывал непосредственную помощь военным США, не считая членов их семей. В основном это местные переводчики, которые работали с военными. В целом же их число превышает 50 тыс. человек. При этом не все из них прошли, а некоторые даже ещё и не начали, 14-этапный процесс по одобрению специальной иммигрантской визы для получения убежища. Есть также и те, кому отказали в подаче заявления на участие в программе. Так, по разным оценкам, 9 тыс. афганцев только подали заявки, а смогли пройти первую треть процесса всего 5,5 тыс.

В связи с этим на брифинге с Кирби от журналистов прозвучали вопросы о том, как Пентагон намерен разрешать эту ситуацию. На что пресс-секретарь ведомства предложил им обратиться в Госдеп, который, по его словам, руководит всем процессом. Он также подчеркнул, что военные силы и техника ни для организации безопасности эвакуируемых, ни для их вывоза, привлекаться не будут. Всё, за что отвечает Пентагон, — это подбор мест для эвакуации, добавил Кирби.

Планы США по эвакуации их союзников-афганцев прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что Соединённым Штатам так и не удалось демократизировать Афганистан, несмотря на почти 20 лет пребывания в стране.

«Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Всё вот так — хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Всё вот так», — отметила Захарова в Telegram.

«Попытаются ввести ограничения»

Эксперты отмечают, что для США эвакуация их афганских помощников сейчас является «имиджевым вопросом». Вместе с тем, считают аналитики, маловероятно, что Соединённые Штаты смогут вывезти всех претендующих на убежище.

«Та часть элит, которая была связана с американцами, может рассчитывать на миграционные визы США или предоставление убежища в третьих странах. Но в данном случае речь идёт не о десятках тысяч людей, а о тысячах, которым Вашингтон может оказать помощь», — рассказал в беседе с RT профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.

Он также указал на тот факт, что в самих США сейчас иммиграционный кризис, из-за которого американцы не торопятся открывать какие-либо каналы для въезда в страну.

«Учитывая, что в США иммиграционный кризис, который вызывает напряжение в обществе, и есть опасение проникновения террористов на территорию страны, власти Вашингтона боятся открыть новый миграционный канал. Уверен, они попытаются ввести на этот канал ограничения, чтобы отсеять многих афганцев», — добавил Казанцев.

Беженцы в Кабуле

AFP

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Его мнение разделяет и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Он отметил, что США всегда относятся к тем странам, где располагались их оккупационные войска, исключительно с потребительской позиции.

«Сегодня власти Вашингтона намерены эвакуировать и вывозить только тех, кто был американскими агентами и, соответственно, сотрудничал с США не во благо своей страны. В тоже время те лица, которые подают на американскую визу, вряд ли будут эвакуированы, потому что американская разведка защищает только тех, кто им нужен. В сложившейся ситуации афганцы, которые сотрудничали с США, являются предателями национальных интересов. И если американские военные их не эвакуируют, то по закону шариата, установленному в Афганистане, они попросту будут обречены на смерть», — подчеркнул в комментарии RT Судаков.

Эксперт также предположил, что Соединённые Штаты будут вывозить своих помощников-афганцев в страны Латинской Америки и Ближнего и Среднего Востока.

«Однозначно выходцы из Афганистана будут эвакуированы в страны Латинской Америки и Ближнего и Среднего Востока, где проживают шииты. Не исключаю, что афганцы будут перекинуты в иракские зоны, подконтрольные США», — сказал Судаков.

Бросая технику и оружие

Напомним, что США начали активно выводить свои войска с территории Афганистана, где почти 20 лет проводили операцию «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom). В разные годы в стране базировалось разное количество американских военных, но на пике интервенции, в 2010—2013 годах, численность иностранных сил, среди которых были и силы НАТО, в Афганистане превышала 150 тыс. человек.

В настоящий момент на территории страны осталось лишь 5% американского контингента, как сообщали в Центральном командовании Вооружённых сил США 13 июля. Столь поспешные действия Вашингтона раскритиковал бывший президент США Дональд Трамп.

«Он (Байден. — RT) оставляет оборудование на миллиарды долларов. Я говорил генералам, что хочу вернуть каждый гвоздь... Вместо этого сейчас «Талибан»* (открыто) расхаживает с нашим оружием, которое Джо Байден оставил им. Это позор», — заявил Трамп.

Также по теме Лавров назвал вывод американских военных из Афганистана провалом миссии США в стране Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выводом войск из Афганистана в США де-факто признали провал своей 20-летней операции в...

«Спешность» действий американцев отметил и глава МИД России Сергей Лавров.

«Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования», — сказал министр.

Ранее он также подчеркнул, что, выводя войска, США де-факто признают провал своей операции в стране.

По мнению Андрея Казанцева, отсутствие у Вашингтона какого-либо позитивного результата в Афганистане связано с тем, что американцы так и не смогли найти подход к ситуации в стране.

«Американцам не удалось достичь каких-либо успехов в Афганистане, потому что они не смогли выработать нужный подход к довольно сложному по своей сущности афганскому обществу», — указал собеседник RT.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.