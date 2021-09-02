В Минобороны Испании заявили, что Европа получила тяжёлый урок в Афганистане

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Европа получила тяжёлый урок в Афганистане.
В Минобороны Испании заявили, что Европа получила тяжёлый урок в Афганистане
  • Reuters

«Европа не может быть пассивным игроком, закрывающим глаза на будущее народа Афганистана», — приводит ТАСС её слова.

Роблес отметила, что «тяжёлый урок, выученный в Афганистане, должен учитываться во всех других миссиях» ЕС, он должен стать «поворотным моментом в том, каким образом Европейский Союз планирует обеспечивать безопасность».

27 августа в Министерстве обороны Испании заявили о завершении операции по эвакуации людей из Афганистана.

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