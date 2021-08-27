Власти Испании завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана

В Министерстве обороны Испании заявили о завершении операции по эвакуации людей из Афганистана.

Об этом сообщает El Pais.

По данным ведомства, два последних самолёта ВВС Испании прибыли в Дубай из Кабула. Позднее эвакуированные вылетят чартерным рейсом авиакомпании Air Europa из Дубая в Мадрид.

Уточняется, что два последних лайнера вывезли из Афганистана чуть более 80 граждан Испании, включая военных, полицейских и персонал посольства.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии завершило военную операцию по эвакуации из Афганистана.