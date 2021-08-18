Политический вакуум: как в Европарламенте намерены противодействовать влиянию России и Китая в Афганистане

В Европарламенте заявили об опасениях, что Россия и Китай «заполнят политический вакуум» в Афганистане, образовавшийся после захвата Кабула талибами*. Об этом говорится в совместном заявлении глав комитетов ЕП по международным делам и развитию. В связи с этим планируется разработать новую стратегию по региону, а к урегулированию ситуации в Афганистане привлечь Пакистан, Иран и Индию. Между тем в МИД КНР уже выразили мнение, что Москва и Пекин должны защищать свои законные интересы в республике и поддерживать друг друга. Эксперты отмечают, что действия Европарламента говорят об опасениях европейцев потерять влияние на регион вследствие укрепления там авторитета России и Китая.

В Европейском парламенте заявили о необходимости разработать новую стратегию по Афганистану, пока на фоне политического вакуума в стране не возросло влияние России и Китая. Об этом говорится в постановлении глав комитетов ЕП по международным делам и развитию.

«ЕС необходимо разработать новую стратегию по Афганистану и региону, учитывая новые обстоятельства, при которых Россия и Китай попытаются быстро заполнить политический вакуум», — сообщается в пресс-релизе.

В частности, считают главы комитетов Европарламента, для урегулирования ситуации в республике следует привлечь Пакистан, Иран и Индию. При этом они признали, что к нынешнему положению дел привели «спешный вывод из страны войск США и НАТО без предварительных условий и ошеломляющий крах государственных институтов и сил безопасности Афганистана».

Между тем в МИД КНР уже заявили, что Россия и Китай должны защищать свои законные интересы в Афганистане и поддерживать друг друга. По этому поводу главы внешнеполитических ведомств двух стран — Сергей Лавров и Ван И — провели телефонный разговор.

«Ситуация в Афганистане разительно изменилась… В новых обстоятельствах Китаю и России необходимо укрепить каналы стратегической коммуникации и сотрудничества… Нужно отстаивать законные интересы Китая и России в Афганистане, а также незамедлительно наладить взаимодействие и оказывать друг другу взаимопомощь», — приводятся слова министра иностранных дел КНР на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что произошедшее в Афганистане было «логичным и неизбежным».

«Это говорит о том, что политика военного вмешательства и грубой силы не находит поддержки и в конечном счёте приведёт к провалу», — заявил Ван И.

Признать ошибку

Опрошенные RT эксперты считают, что попытки Европарламента на скорую руку разработать стратегию говорят лишь о том, что в Брюсселе боятся конкуренции со стороны Москвы и Пекина. Вместе с тем, как отметил руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов, выработка новой линии политики по региону требует признания провала старой.

«Чтобы ЕС выработал стратегию по Афганистану, европейские страны должны выразить своё чёткое отношение к тому, что там сейчас происходит, в том числе обозначить причины, которые повлекли эскалацию ситуации в Кабуле. Это значит признаться в неэффективности действий коалиции во главе с США и НАТО и непродуманности стратегии выхода из республики», — пояснил Данилов в комментарии RT.

При этом он подчеркнул, что Евросоюз на данный момент не обладает соответствующими ресурсами и инструментами, чтобы влиять на ситуацию в регионе в позитивном ключе.

Также по теме «Россия поддерживает контакты со всеми сторонами»: в МИД рассказали о взаимодействии с политическими силами Афганистана МИД РФ выступил за урегулирование ситуации в Афганистане мирным путём. В ведомстве рассказали, что российская дипмиссия на афганской...

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отмечает, что идея о новой европейской стратегии звучит сейчас как «популистская, спекулятивная риторика, поскольку в ЕС не способны ни выработать эту стратегию, ни тем более реализовать».

«России же и Китаю в действительности теперь придётся наводить в Афганистане порядок и устанавливать взаимоотношения с талибами*, чтобы обеспечить собственную безопасность», — сказал в беседе с RT Фельдман.

Вместе с тем он отметил, что для ЕС потеря влияния на Афганистан чревата мощным имиджевым ударом, поскольку европейские и американские политики много обещали ориентированным на Запад афганцам, а теперь оставляют их ни с чем.

«И сейчас Европа может опять столкнуться с мигрантским кризисом, так как огромный поток беженцев сейчас хлынет из этого региона. И среди них могут быть как те, кто сотрудничал с американцами и европейцами в Афганистане и теперь опасается мести талибов, так и террористы», — добавил Фельдман.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк считает, что в Европарламенте не могут допустить мысли о том, что другие игроки могут быть успешнее Брюсселя в решении актуальных проблем.

«Вообще, подобного рода заявление говорит о том, что стабильность и безопасность в регионе, в частности в Афганистане, для европейских политиков не является самоцелью. Для них принципиально важно, чтобы их главные оппоненты в лице России и Китая не укрепляли свои позиции в этом очень сложном регионе, и мне кажется, что это многое говорит о целеполагании европейцев», — пояснил RT Данюк.

Что же касается планов ЕС по привлечению к афганскому вопросу Ирана, Пакистана и Индии, то аналитики считают их вынужденными.

«Очевидно, в такой ситуации ЕС необходимо доказать партнёроспособность и предложить какие-то антикризисные стратегии, которые могли бы поддержать эти потенциальные партнёры, притом что они должны одновременно согласиться сесть в одну лодку с европейскими странами, несмотря на имеющиеся между ними существенные разногласия», — считает Дмитрий Данилов.

Здание Еврокомиссии и Совета Европы

© REUTERS/Yves Herman

По его словам, сложно представить, что тому же Ирану интереснее будет сотрудничать с ЕС, чем с Россией и Китаем.

«Поскольку ЕС в страшном сне видит серьёзное усиление влияния РФ и Китая в этом регионе, его представители просто приглашают те страны, которые с Россией и КНР, с их точки зрения, придерживаются разных внешнеполитических векторов. В частности, Пакистан и Индия в этом списке как страны, находящиеся не в очень хороших отношениях с Китаем», — добавляет Павел Фельдман.

Другие интересы

Напомним, что вывод войск США из Афганистана обострил противостояние правительственных сил и движения «Талибан»*, в результате которого верх одержали последние. Так, 15 августа талибы, захватившие к этому времени большую часть республики, без боя вошли в Кабул и объявили о полном контроле над страной. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

В США, однако, не считают своей ошибкой столь быстрый вывод войск из Афганистана. Как отметил президент Соединённых Штатов Джо Байден, у Вашингтона в республике было только две цели: найти и наказать виновных за теракт 11 сентября 2001 года и удостовериться, что «Аль-Каида»** не сможет использовать Афганистан как площадку для последующих атак на США.

Также по теме Байден заявил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана Президент США Джозеф Байден заявил в обращении, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана, несмотря на захват республики...

«Никогда не предполагалось, что наша задача в Афганистане — в национально-государственном строительстве. Никогда не предполагалось, что она — в создании сплочённой, централизованной демократии. Наш единственный жизненно важный национальный интерес в Афганистане остаётся в том же, в чём всегда был: в предотвращении террористической атаки на американское отечество», — сказал Байден в заявлении по ситуации в республике.

Демократ также отметил, что у США есть другие «существенные жизненно важные интересы в мире», которыми нельзя пренебрегать, и «бесконечная борьба в условиях конфликта» в них не входит.

Более того, выразил уверенность Байден, дальнейшее военное участие американцев в судьбе республики было на руку России и Китаю, которых он назвал «истинными стратегическими конкурентами».

«Больше всего на свете наши истинные стратегические конкуренты — Китай и Россия — хотели бы, чтобы Соединённые Штаты продолжали до бесконечности направлять своё внимание и ресурсы объёмами в миллиарды долларов на стабилизацию Афганистана», — добавил президент США.

Между тем в МИД России отметили, что ситуация в республике является закономерным итогом на фоне вывода из страны войск Соединённых Штатов и НАТО. В частности, об этом говорил замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в Афганистане продемонстрировала необходимость взаимодействия России и Запада.

«Востребована совместная работа (России и Запада. — RT) по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. Это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода США и НАТО», — приводит ТАСС слова Сергея Лаврова.

«Вакуум безопасности»

Между тем официальный представитель политического офиса «Талибана» Мохаммад Наим в эфире RT Arabic уже заявил, что движение позитивно оценивает перспективу дальнейшего сотрудничества с Россией.

«У нас с Россией хорошие отношения и давние контакты. В Москве неоднократно проводились встречи. Мы ценим нейтральную позицию России в отношении Афганистана», — рассказал Наим.

Он отметил, что «Россия не вмешивается во внутренние дела Афганистана и это положительная позиция».

Reuters

© Alexander Zemlianichenko

«Мы надеемся, что в будущем наши отношения будут расширяться и укрепляться. Россия — великая держава и наш близкий сосед. У России положительная роль, и мы обращаемся к России за помощью афганскому народу, пострадавшему от множественных разрушительных войн», — добавил он.

На этом фоне аналитики отмечают закономерность нынешней концентрации внимания России и Китая в том числе на Афганистане. В частности, как указал Павел Фельдман, и Москве, и Пекину необходимо защитить свои территории от экспорта радикальных идеологий и наркотрафика.

globallookpress.com

«Что касается Китая, то для него Афганистан — это, с одной стороны, важный транспортный коридор для транзита товара на территорию ЕС, с другой — катализатор экстремизма для проживающих по соседству уйгуро-китайских мусульман, которые при определённых условиях могут представлять угрозу китайской государственности на юго-западе границ КНР», — добавил Фельдман.

При этом, как считает Дмитрий Данилов, Москва и Пекин включаются в процесс урегулирования ситуации практически вынужденно — из-за провала по этому направлению коллективного Запада.

«Несомненно, Россия и Китай будут увеличивать фокус своего внимания в направлении Афганистана, а также координировать свои взгляды и, возможно, позиции, в том числе в рамках Совбеза ООН. Но в данном случае речь идёт об объективных обстоятельствах, которые вынуждают Россию и Китай действовать более эффективно в условиях возникновения вакуума безопасности», — резюмировал Данилов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.