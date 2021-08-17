В ЕП выразили опасения об усилении влиянии России и КНР в Афганистане

В Европейском парламенте (ЕП) опасаются, что Россия и Китай теперь заполнят политический вакуум в Афганистане. Об этом сообщается в совместном заявлении глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию.

«ЕС нужно разработать новую стратегию по Афганистану и региону с учётом того, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум», — сказано в заявлении.

Отмечается, что следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане.

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну вскоре после того, как движение «Талибан»* объявило, что вся республика находится под его контролем.

Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.