В Кабуле подтвердили, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну

Глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

«Уже бывший президент Афганистана покинул страну и оставил свой народ», — сказал Абдулла в обращении в Facebook. Его слова приводит ТАСС.

15 августа канал TOLOnews со ссылкой на источники сообщил, что Ашраф Гани покинул страну после того, как в Кабуле прошли переговоры талибов и представителей афганских властей.

Глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.