TOLOnews: президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, сообщает TOLOnews со ссылкой на источники.

«Два источника сообщили TOLOnews, что президент Гани покинул страну», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации нет.

تازه - دو منبع به طلوع نیوز می‌گویند که رییس جمهور غنی کشور را ترک‌ کرده است. pic.twitter.com/EQsIOZCjIW — TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021

Ранее появилась информация, что США начали эвакуацию своего посольства в Кабуле. По данным CNN, ряд высокопоставленных афганских чиновников тоже ожидают вылета из аэропорта Кабула.

Глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.