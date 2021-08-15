CNN: ряд высокопоставленных афганских чиновников ожидают вылета из аэропорта Кабула
- Reuters
По данным телеканала, среди чиновников есть советники президента Ашрафа Гани, они находятся в зале ожидания для VIP.
О том, куда они намерены лететь, не сообщается.
Ранее глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».
По данным источника Al Arabiya, президент страны Ашраф Гани сложит с себя полномочия, а в республике будет сформировано временное правительство.
Также сообщалось, что талибы разрешили иностранцам покинуть Кабул или зарегистрироваться.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.