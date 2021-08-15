CNN: ряд высокопоставленных афганских чиновников ожидают вылета из аэропорта Кабула

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Несколько высокопоставленных представителей администрации Афганистана ожидают вылета из аэропорта Кабула, сообщает CNN со ссылкой на источники в международном аэропорту имени Хамида Карзая.
CNN: ряд высокопоставленных афганских чиновников ожидают вылета из аэропорта Кабула
  • Reuters

По данным телеканала, среди чиновников есть советники президента Ашрафа Гани, они находятся в зале ожидания для VIP.

О том, куда они намерены лететь, не сообщается.

Ранее глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

По данным источника Al Arabiya, президент страны Ашраф Гани сложит с себя полномочия, а в республике будет сформировано временное правительство.

Также сообщалось, что талибы разрешили иностранцам покинуть Кабул или зарегистрироваться.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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