CNN: ряд высокопоставленных афганских чиновников ожидают вылета из аэропорта Кабула

Несколько высокопоставленных представителей администрации Афганистана ожидают вылета из аэропорта Кабула, сообщает CNN со ссылкой на источники в международном аэропорту имени Хамида Карзая.

По данным телеканала, среди чиновников есть советники президента Ашрафа Гани, они находятся в зале ожидания для VIP.

О том, куда они намерены лететь, не сообщается.

Ранее глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

По данным источника Al Arabiya, президент страны Ашраф Гани сложит с себя полномочия, а в республике будет сформировано временное правительство.

Также сообщалось, что талибы разрешили иностранцам покинуть Кабул или зарегистрироваться.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.