Al Arabiya: президент Афганистана Гани сложит полномочия в ближайшие часы
- Reuters
Afghanistan’s president will abdicate in the next few hours after the Taliban entered the city, according to Al Arabiya sources.https://t.co/vkXMNqf5fbpic.twitter.com/gn1vHryx8y— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 15, 2021
По данным агентства, в стране после входа талибов в Кабул будет сформировано временное правительство.
Как сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.