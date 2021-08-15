Al Arabiya: талибы разрешили иностранцам покинуть Кабул или зарегистрироваться

Движение «Талибан»* объявило, что иностранные граждане могут покинуть Кабул. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Если иностранцы не планируют покидать столицу Афганистана, им следует зарегистрировать своё присутствие у представителей «Талибана», как только администрация будет установлена, добавили в движении.

Как сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, «Талибан» не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

По данным источника Al Arabiya, президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы, в стране будет сформировано временное правительство.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.