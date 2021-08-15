Reuters: США приступили к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле

США начали эвакуацию своего посольства в Кабуле, часть дипломатов уже покидает город, сообщил агентству Reuters источник.

«Пока мы разговариваем, у нас эвакуируется небольшая группа людей, большинство сотрудников уже готовы уехать... Посольство продолжает функционировать», — сказали агентству.

Сообщение об этом поступило после того, как «Талибан»* взял под контроль город Мазари-Шариф на севере Афганистана, а также один из крупнейших городов на пути к Кабулу — Джелалабад.

13 августа Пентагон заявил, что американские военные начали переброску дополнительных сил в столицу Афганистана для защиты посольства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.