В Пентагоне сообщили о начале переброски дополнительных сил в Кабул

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что американские военные начали переброску дополнительных сил в столицу Афганистана.

«Некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы будут продолжать прибывать в течение следующих нескольких дней», — цитирует его ТАСС.

Кирби добавил, что, как он рассчитывает, до конца выходных основная часть из 3 тыс. американских военных «будет на месте».

Ранее Кирби заявил, что США направят в Афганистан дополнительные силы для защиты американского посольства.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили президенту Афганистана Ашрафу Гани, что США продолжают поддерживать безопасность страны.