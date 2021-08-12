США направят в Афганистан дополнительные силы для защиты посольства

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США направят в Афганистан дополнительные силы для защиты американского посольства.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился «направить дополнительные временные силы для обеспечения безопасности» процесса эвакуации дипломатических сотрудников.

Кирби уточнил, что в этих целях в Афганистан будут направлены «три батальона».

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США сократят численность сотрудников посольства в Кабуле.