США направят в Афганистан дополнительные силы для защиты посольства

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США направят в Афганистан дополнительные силы для защиты американского посольства.
США направят в Афганистан дополнительные силы для защиты посольства
  • globallookpress.com
  • © Lisa Ferdinando/Dod

Как сообщает ТАСС, он отметил, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился «направить дополнительные временные силы для обеспечения безопасности» процесса эвакуации дипломатических сотрудников.

Кирби уточнил, что в этих целях в Афганистан будут направлены «три батальона».

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США сократят численность сотрудников посольства в Кабуле.

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