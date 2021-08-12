США направят в Афганистан дополнительные силы для защиты посольства
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Как сообщает ТАСС, он отметил, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился «направить дополнительные временные силы для обеспечения безопасности» процесса эвакуации дипломатических сотрудников.
Кирби уточнил, что в этих целях в Афганистан будут направлены «три батальона».
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США сократят численность сотрудников посольства в Кабуле.