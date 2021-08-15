Талибы захватили Джелалабад — последний крупный город на пути к Кабулу

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Боевики радикального движения «Талибан»* захватили последний из крупнейших городов на пути к столице Афганистана Кабулу — Джелалабад.

Об этом сообщает Associated Press.

Талибы выложили в сети фотографии, на которых они запечатлены в офисе губернатора города. По словам одного из местных жителей, боевики захватили Джелалабад без боя.

Президент США Джо Байден ранее поручил госсекретарю США поддерживать президента Афганистана Ашрафа Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования.

В Минобороны США заявляли, что американские военные начали переброску дополнительных сил в столицу Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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