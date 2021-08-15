Талибы захватили Джелалабад — последний крупный город на пути к Кабулу
Об этом сообщает Associated Press.
Талибы выложили в сети фотографии, на которых они запечатлены в офисе губернатора города. По словам одного из местных жителей, боевики захватили Джелалабад без боя.
Президент США Джо Байден ранее поручил госсекретарю США поддерживать президента Афганистана Ашрафа Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования.
В Минобороны США заявляли, что американские военные начали переброску дополнительных сил в столицу Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.