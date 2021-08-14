Байден высказался о ситуации в Афганистане

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Американский лидер Джо Байден высказался о ситуации в Афганистане. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Я поручил госсекретарю поддерживать президента (Афганистана Ашрафа. — RT) Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования», — заявил Байден.

В Минобороны США заявляли, что американские военные начали переброску дополнительных сил в столицу Афганистана.

Также Гани сообщал, что официальные власти Афганистана ведут консультации с международными партнёрами по поводу ситуации в республике, об их итогах скоро будет объявлено.

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