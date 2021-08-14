Гани заявил о ведении консультаций с международными партнёрами о ситуации в Афганистане

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Официальные власти Афганистана ведут консультации с международными партнёрами по поводу ситуации в республике, об их итогах скоро будет объявлено, сообщил президент Ашраф Гани.
Гани заявил о ведении консультаций с международными партнёрами о ситуации в Афганистане
  • Reuters

В своём обращении глава государства отметил, что сосредоточен на предотвращении дальнейшей нестабильности, насилия и перемещений народа из-за сопротивления властей и «Талибана»*.

«Для этого я начал широкие консультации внутри правительства и за его пределами, с политическими лидерами и международными партнёрами, скоро я поделюсь результатами», — приводит его слова TOLOnews.

Как ранее сообщило агентство Associated Press, талибы захватили афганскую провинцию Логар и находятся менее чем в 80 км к югу от Кабула.

В Минобороны США заявили, что американские военные начали переброску дополнительных сил в столицу Афганистана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин ранее заверили Гани в поддержке безопасности государства со стороны Соединённых Штатов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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