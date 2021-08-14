AP: талибы захватили провинцию Логар в Афганистане
- Reuters
По его словам, талибы полностью контролируют провинцию, включая её столицу Пули-Алам.
Отмечается, что участники движения находятся менее чем в 80 км к югу от афганской столицы — Кабула.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США с обеспокоенностью наблюдают за темпами продвижения талибов по территории Афганистана.
Он добавил, что американская администрация надеется, что афганские власти проявят больше воли к сопротивлению.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.