AP: талибы захватили провинцию Логар в Афганистане

Короткая ссылка
Члены радикального движения «Талибан»* захватили афганскую провинцию Логар. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местного чиновника Хому Ахмади.
AP: талибы захватили провинцию Логар в Афганистане
  • Reuters

По его словам, талибы полностью контролируют провинцию, включая её столицу Пули-Алам.

Отмечается, что участники движения находятся менее чем в 80 км к югу от афганской столицы — Кабула.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США с обеспокоенностью наблюдают за темпами продвижения талибов по территории Афганистана.

Он добавил, что американская администрация надеется, что афганские власти проявят больше воли к сопротивлению.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить