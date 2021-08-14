В США обеспокоены темпами продвижения талибов в Афганистане

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США с обеспокоенностью наблюдают за темпами продвижения талибов по территории Афганистана — американская администрация надеется, что афганские власти проявят больше воли для сопротивления, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В США обеспокоены темпами продвижения талибов в Афганистане
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«Мы, конечно, наблюдаем за тем, что делает «Талибан»*, и отмечаем с серьёзной обеспокоенностью... ту скорость, с которой они продвигаются, и недостаточное сопротивление, с которым они сталкиваются... Мы хотим видеть волю, политическое и военное лидерство (властей Афганистана. — RT)», — приводит ТАСС слова официального представителя Минобороны США.

Кирби добавил, что хотя в Вашингтоне и не видят угрозы для захвата Кабула, американская сторона отмечает попытки изолировать афганскую столицу со стороны талибов.

«Кабул сейчас не находится в условиях непосредственной угрозы. Если вы просто посмотрите на то, что сейчас делает «Талибан», то увидите, что они пытаются изолировать Кабул», — утверждает пресс-секретарь Пентагона.

Официальный представитель Минобороны США ранее сообщил, что американские военные начали переброску дополнительных сил в столицу Афганистана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин ранее заверили президента Афганистана Ашрафу Гани в поддержке безопасности государства со стороны Соединённых Штатов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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