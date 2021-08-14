AP: «Талибан» взял под контроль Мазари-Шариф на севере Афганистана

«Талибан»* взял под контроль город Мазари-Шариф на севере Афганистана — четвёртый по величине в республике, сообщает Associated Press со ссылкой на парламентария провинции Балх Аббаса Ибрагимзаде.

По его утверждению, правительственные войска оставили позиции, после чего проправительственное ополчение «утратило боевой дух» и также отступило.

«По словам депутата, все объекты, включая офис губернатора, находятся в руках талибов*», — пишет агентство.

В начале июля Генконсульство России в Мазари-Шарифе временно прекратило работу из-за ухудшения ситуации на севере республики, также работу приостановили дипмиссии некоторых других стран.

В движении «Талибан» заверили, что иностранным дипломатам в Мазари-Шарифе ничего не грозит.

«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.