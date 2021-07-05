Талибы заверили, что иностранным дипломатам в Мазари-Шарифе ничего не грозит

Короткая ссылка
Движение «Талибан»* заверяет, что иностранным дипломатам в Мазари-Шарифе на севере Афганистана ничего не грозит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахеда.
Талибы заверили, что иностранным дипломатам в Мазари-Шарифе ничего не грозит
  • Reuters

Как стало известно ранее, Генконсульство России в Мазари-Шарифе временно прекратило работу из-за ухудшения ситуации на севере республики, также работу приостановили дипмиссии некоторых других стран.

«Сейчас я не могу сказать, будет ли Мазари-Шариф передан талибам*, но из соображений безопасности посольств, консульств и иностранных дипломатов я должен сказать, что они... обеспечат их безопасность и для них не будет проблем. Мы на связи со странами, у которых есть посольства и консульства в Мазари-Шарифе... они нам доверяют», — заявил Муджахед.

Что касается посольства России в Кабуле, там заявили, что оно надёжно защищено, а планов по его эвакуации нет.

В Кремле отметили, что внимательно наблюдают за ситуацией на севере Афганистана, и констатируют, что там происходит дестабилизация.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить