Талибы заверили, что иностранным дипломатам в Мазари-Шарифе ничего не грозит

Движение «Талибан»* заверяет, что иностранным дипломатам в Мазари-Шарифе на севере Афганистана ничего не грозит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахеда.

Как стало известно ранее, Генконсульство России в Мазари-Шарифе временно прекратило работу из-за ухудшения ситуации на севере республики, также работу приостановили дипмиссии некоторых других стран.

«Сейчас я не могу сказать, будет ли Мазари-Шариф передан талибам*, но из соображений безопасности посольств, консульств и иностранных дипломатов я должен сказать, что они... обеспечат их безопасность и для них не будет проблем. Мы на связи со странами, у которых есть посольства и консульства в Мазари-Шарифе... они нам доверяют», — заявил Муджахед.

Что касается посольства России в Кабуле, там заявили, что оно надёжно защищено, а планов по его эвакуации нет.

В Кремле отметили, что внимательно наблюдают за ситуацией на севере Афганистана, и констатируют, что там происходит дестабилизация.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

