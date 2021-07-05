Эвакуировать посольство России в Кабуле не планируется

Посольство России в Кабуле надёжно защищено, планов по его эвакуации нет, сообщили РИА Новости в дипломатической миссии.

Там отметили, что речь идёт только о временной приостановке работы Генерального консульства в Мазари-Шарифе до прояснения ситуации.

«Посольство надёжно защищено, планов по его эвакуации нет», — заявил пресс-атташе дипмиссии Никита Ищенко.

Как ранее сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, Генконсульство России в афганском городе Мазари-Шариф временно прекратило работу из-за ухудшения ситуации на севере республики.

В Кремле отметили, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода контингента в Афганистан на фоне активности «Талибана»*, при этом в России видят, что ситуация в республике развивается не лучшим образом.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

