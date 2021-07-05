Генконсульство России в афганском Мазари-Шарифе приостановило работу

Генконсульство России в афганском городе Мазари-Шариф временно прекратило работу из-за ухудшения ситуации на севере республики, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, многие консульства временно прекратили работу до прояснения обстановки.

«Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность», — сказал Кабулов ТАСС.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее отметил, что с тех пор, как США и НАТО вывели из региона свой военный контингент, карта республики серьёзно перекроилась.

По данным таджикских пограничников на 5 июля, свыше 1 тыс. афганских военных отступили в Таджикистан после боёв против талибов. Также агентство AFP сообщало, что талибы захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном.

Кроме того, как сообщил РИА Новости источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, боевики движения «Талибан»* взяли под свой контроль «более 70% линии более чем 1430-километровой границы с Таджикистаном».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

