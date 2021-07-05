Генконсульство России в афганском Мазари-Шарифе приостановило работу

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Генконсульство России в афганском городе Мазари-Шариф временно прекратило работу из-за ухудшения ситуации на севере республики, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Генконсульство России в афганском Мазари-Шарифе приостановило работу
  • © Страница посольства РФ в Кабуле в Facebook

По его словам, многие консульства временно прекратили работу до прояснения обстановки.

«Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность», — сказал Кабулов ТАСС.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее отметил, что с тех пор, как США и НАТО вывели из региона свой военный контингент, карта республики серьёзно перекроилась.

По данным таджикских пограничников на 5 июля, свыше 1 тыс. афганских военных отступили в Таджикистан после боёв против талибов. Также агентство AFP сообщало, что талибы захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном.

Кроме того, как сообщил РИА Новости источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, боевики движения «Талибан»* взяли под свой контроль «более 70% линии более чем 1430-километровой границы с Таджикистаном».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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