Генконсульство России в афганском Мазари-Шарифе приостановило работу
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По его словам, многие консульства временно прекратили работу до прояснения обстановки.
«Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность», — сказал Кабулов ТАСС.
Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее отметил, что с тех пор, как США и НАТО вывели из региона свой военный контингент, карта республики серьёзно перекроилась.
По данным таджикских пограничников на 5 июля, свыше 1 тыс. афганских военных отступили в Таджикистан после боёв против талибов. Также агентство AFP сообщало, что талибы захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном.
Кроме того, как сообщил РИА Новости источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, боевики движения «Талибан»* взяли под свой контроль «более 70% линии более чем 1430-километровой границы с Таджикистаном».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.