Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода контингента в Афганистан на фоне ухудшения ситуации в республике в связи с активностью «Талибана»*, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Насчёт дополнительного контингента я вам сказать не могу. Конечно, по мере того как будет развиваться ситуация. Мы видим, к сожалению, что она развивается не лучшим образом, соответственно, будут приниматься нашими военными пограничниками необходимые решения», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия усиление контингента на границе Таджикистана с Афганистаном.

Представитель Кремля напомнил, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране «является предметом повышенной обеспокоенности».

«Мы очень внимательно наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация», — подытожил Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что никаких обсуждений о направлении российского контингента в Афганистан не ведётся.

«Нет. Никаких обсуждений на этот счёт не ведётся», — подчеркнул Песков.

Как сообщил РИА Новости источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, боевики движения «Талибан» взяли под свой контроль «более 70% линии более чем 1430-километровой границы с Таджикистаном».

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее отметил, что с тех пор, как США и НАТО вывели из региона свой военный контингент, карта республики серьёзно перекроилась.

По данным таджикских пограничников на 5 июля, свыше 1 тыс. афганских военных отступили в Таджикистан после боёв против талибов. Также агентство AFP сообщало, что талибы захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

