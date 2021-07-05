Более 1000 афганских военных отступили в Таджикистан в ходе боёв с талибами

Свыше 1 тыс. афганских военных отступили в Таджикистан после боёв против боевиков радикального движения «Талибан»*, говорится в заявлении пресс-службы Погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Соответствующую информацию приводит госинформагентство «Ховар».

«В ходе вооружённых боестолкновений с талибами 1037 военнослужащих правительственных войск Афганистана в целях сохранения жизней личного состава отступили через приграничные участки... на территорию Республики Таджикистан», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 4 июля, телеканал TOLOnews со ссылкой на источники сообщал о захвате талибами девяти районов в Афганистане.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее отметил, что с тех пор как США и НАТО вывели из региона свой военный контингент, карта республики серьёзно перекроилась: талибы заявляют о захвате порядка 80% страны.

При этом американский лидер Джо Байден заявлял, что правительство Афганистана обладает достаточными возможностями для удержания территорий после вывода из страны ВС США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

