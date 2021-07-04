TOLO: талибы захватили девять районов в Афганистане
- Reuters
Как уточняется, под контроль боевиков перешли девять районов: Кофаб, Арго, Кохистан, Зибак, Яван и Бахарак в Бадахшане (северо-восток Афганистана), Панджвай в Кандагаре (южное направление), Зерок в Пактии (город на границе с Пакистаном) и Уорсадж в Тахаре (город на северо-востоке страны, граничащий с Таджикистаном).
Sources say 9 districts fell to the Taliban in the last 24 hours.— TOLOnews (@TOLOnews) July 4, 2021
The districts include Kofab, Argo, Kohistan, Zibak, Yawan and Baharak in Badakhshan, Panjwai in Kandahar, Zerok in Paktika and Worsaj in Takhar. pic.twitter.com/UEUCDNOo2z
Ранее стало известно, что пограничники Таджикистана впустили на территорию страны более 300 афганских военных, которые после «ожесточённого сопротивления» талибам были вынуждены отступить в целях спасения личного состава.
Также агентство AFP сообщило, что талибы захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном.
Как отмечал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, за время вывода военных США и НАТО из Афганистана военно-политическая карта республики серьёзно перекроилась, талибы утверждают о взятии под контроль порядка 80% страны.
При этом президент США Джо Байден заявлял, что правительство Афганистана обладает достаточными возможностями, чтобы устоять после вывода из страны американского военного контингента.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.