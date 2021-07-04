TOLO: талибы захватили девять районов в Афганистане

Члены террористической организации «Талибан»* захватили девять районов в Афганистане за прошедшие сутки, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.

Как уточняется, под контроль боевиков перешли девять районов: Кофаб, Арго, Кохистан, Зибак, Яван и Бахарак в Бадахшане (северо-восток Афганистана), Панджвай в Кандагаре (южное направление), Зерок в Пактии (город на границе с Пакистаном) и Уорсадж в Тахаре (город на северо-востоке страны, граничащий с Таджикистаном).

Sources say 9 districts fell to the Taliban in the last 24 hours.



The districts include Kofab, Argo, Kohistan, Zibak, Yawan and Baharak in Badakhshan, Panjwai in Kandahar, Zerok in Paktika and Worsaj in Takhar. pic.twitter.com/UEUCDNOo2z — TOLOnews (@TOLOnews) July 4, 2021

Ранее стало известно, что пограничники Таджикистана впустили на территорию страны более 300 афганских военных, которые после «ожесточённого сопротивления» талибам были вынуждены отступить в целях спасения личного состава.

Также агентство AFP сообщило, что талибы захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном.

Как отмечал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, за время вывода военных США и НАТО из Афганистана военно-политическая карта республики серьёзно перекроилась, талибы утверждают о взятии под контроль порядка 80% страны.

При этом президент США Джо Байден заявлял, что правительство Афганистана обладает достаточными возможностями, чтобы устоять после вывода из страны американского военного контингента.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.