TOLO: талибы захватили девять районов в Афганистане

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Члены террористической организации «Талибан»* захватили девять районов в Афганистане за прошедшие сутки, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.
TOLO: талибы захватили девять районов в Афганистане
  • Reuters

Как уточняется, под контроль боевиков перешли девять районов: Кофаб, Арго, Кохистан, Зибак, Яван и Бахарак в Бадахшане (северо-восток Афганистана), Панджвай в Кандагаре (южное направление), Зерок в Пактии (город на границе с Пакистаном) и Уорсадж в Тахаре (город на северо-востоке страны, граничащий с Таджикистаном).

Ранее стало известно, что пограничники Таджикистана впустили на территорию страны более 300 афганских военных, которые после «ожесточённого сопротивления» талибам были вынуждены отступить в целях спасения личного состава.

Также агентство AFP сообщило, что талибы захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном.

Как отмечал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, за время вывода военных США и НАТО из Афганистана военно-политическая карта республики серьёзно перекроилась, талибы утверждают о взятии под контроль порядка 80% страны.

При этом президент США Джо Байден заявлял, что правительство Афганистана обладает достаточными возможностями, чтобы устоять после вывода из страны американского военного контингента.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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