Khovar: 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боёв с талибами
- Reuters
По информации агентства, таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, пропустили отступающих афганских военнослужащих на территорию Таджикистана.
Как отмечается, их впустили через охраняемый участок между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор».
Агентство сообщает, что обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург, а также уезда Рогистон Бадахшанской области осложнилась — эти районы были захвачены «Талибаном»*. Кроме того, талибы захватили пограничную комендатуру «Овез» уезда Хохон, говорится в материале.
Ранее агентство AFP сообщило, что талибы захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном.
Эти сообщения подтвердил представитель талибов Забиулла Муджахид. По его словам, они «полностью контролируют Шерхан-Бандар и все пограничные переходы с Таджикистаном в Кундузе».
Как отмечал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, за время вывода военных США и НАТО из Афганистана военно-политическая карта республики серьёзно перекроилась, талибы утверждают о взятии под контроль порядка 80% страны.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.