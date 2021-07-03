Khovar: 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боёв с талибами

Таджикские пограничники впустили на территорию страны более 300 афганских военных, которые после «ожесточённого сопротивления» талибам были вынуждены отступить в целях спасения личного состава, сообщает агентство Khovar со ссылкой на погранвойска Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

По информации агентства, таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, пропустили отступающих афганских военнослужащих на территорию Таджикистана.

Как отмечается, их впустили через охраняемый участок между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор».

Агентство сообщает, что обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург, а также уезда Рогистон Бадахшанской области осложнилась — эти районы были захвачены «Талибаном»*. Кроме того, талибы захватили пограничную комендатуру «Овез» уезда Хохон, говорится в материале.

Ранее агентство AFP сообщило, что талибы захватили Шерхан — пограничный посёлок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном.

Эти сообщения подтвердил представитель талибов Забиулла Муджахид. По его словам, они «полностью контролируют Шерхан-Бандар и все пограничные переходы с Таджикистаном в Кундузе».

Как отмечал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, за время вывода военных США и НАТО из Афганистана военно-политическая карта республики серьёзно перекроилась, талибы утверждают о взятии под контроль порядка 80% страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.