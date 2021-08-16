Байден: Китай и Россия хотели бы, чтобы США продолжили тратить деньги на Афганистан

Россия и Китай хотели бы, чтобы США продолжали вкладывать ресурсы в Афганистан, тратя миллионы долларов, заявил президент США Джо Байден.

«Китай и Россия очень бы хотели, чтобы мы продолжали вливать миллионы долларов и ресурсы в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — сказал он во время выступления с заявлением о ситуации в Афганистане.

Также американский лидер заявил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана, несмотря на захват республики «Талибаном»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.