Байден: Китай и Россия хотели бы, чтобы США продолжили тратить деньги на Афганистан

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Россия и Китай хотели бы, чтобы США продолжали вкладывать ресурсы в Афганистан, тратя миллионы долларов, заявил президент США Джо Байден.
Байден: Китай и Россия хотели бы, чтобы США продолжили тратить деньги на Афганистан
  • Reuters

«Китай и Россия очень бы хотели, чтобы мы продолжали вливать миллионы долларов и ресурсы в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — сказал он во время выступления с заявлением о ситуации в Афганистане.

Также американский лидер заявил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана, несмотря на захват республики «Талибаном»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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