Байден: Китай и Россия хотели бы, чтобы США продолжили тратить деньги на Афганистан
- Reuters
«Китай и Россия очень бы хотели, чтобы мы продолжали вливать миллионы долларов и ресурсы в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — сказал он во время выступления с заявлением о ситуации в Афганистане.
Также американский лидер заявил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана, несмотря на захват республики «Талибаном»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.