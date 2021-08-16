Байден заявил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана
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«Я твёрдо стою на своем решении», — отметил глава государства.
При этом он отметил, что действующая власть потеряла контроль над страной быстрее, чем ожидалось.
По его словам, США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с террористической сетью «Аль-Каида»** и должны бороться с террористами в других странах.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане.