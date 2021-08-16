Байден заявил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана

Президент США Джозеф Байден заявил в обращении, что не жалеет о выходе войск США из Афганистана, несмотря на захват республики «Талибаном»*.

«Я твёрдо стою на своем решении», — отметил глава государства.

При этом он отметил, что действующая власть потеряла контроль над страной быстрее, чем ожидалось.

По его словам, США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с террористической сетью «Аль-Каида»** и должны бороться с террористами в других странах.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане.