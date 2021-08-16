Лавров обсудил с госсекретарём США ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане по инициативе американской стороны.

«Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима», — говорится в сообщении МИД России.

Блинкен сообщил о предпринимаемых действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач.

Лавров информировал Блинкена о российских оценках ситуации и о контактах посольства России с представителями политических сил Афганистана.

Стороны договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН.

Ранее Лавров и глава МИД Киргизии обсудили ситуацию в Афганистане.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.