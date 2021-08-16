Лавров и глава МИД Киргизии обсудили ситуацию в Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы рассмотрены «вопросы взаимодействия по региональной тематике, включая развитие ситуации в Афганистане и её влияние на Центральную Азию».

Также в министерстве рассказали, что «Лавров привлёк внимание собеседника к широкому резонансу в российском обществе в связи со случаями проявления бытового национализма в отношении представителей русскоязычного населения в Киргизии».

Как сообщили в МИД, «министр призвал органы власти Киргизской Республики максимально оперативно реагировать на подобные происшествия во избежание ущемления прав и достоинства... соотечественников».

«Казакбаев заверил, что руководство страны будет твёрдо противодействовать любым проявлениям национализма и продолжать курс на укрепление роли русского языка в интересах полноценного обеспечения прав русскоязычного населения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.