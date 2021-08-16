Президент Казахстана провёл совещание по ситуации в Афганистане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по ситуации в Афганистане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook.
Президент Казахстана провёл совещание по ситуации в Афганистане
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«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл второе за последние дни совещание по складывающейся в Афганистане ситуации с участием премьер-министра Аскара Мамина, руководителей ключевых ведомств: Комитета национальной безопасности, министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны, а также секретаря Совета безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были обсуждены «меры оперативного реагирования на ситуацию в Исламской Республике Афганистан с учётом национальных интересов Казахстана и вопросы обеспечения безопасности граждан страны (Казахстана. — RT)».

Как заявил Уали, «президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной».

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

Также сообщалось, что власти более 60 стран в совместном заявлении призвали все стороны обеспечить безопасный выезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть Афганистан.

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