Более 60 стран призвали обеспечить безопасную эвакуацию граждан из Афганистана
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Госдепа США.
«Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем... и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну», — говорится в публикации.
Страны-подписанты также призвали не закрывать дороги, аэропорты и пограничные переходы в государстве.
Ранее сообщалось о стрельбе в районе аэропорта афганской столицы, где проходит эвакуация сотрудников посольств разных стран.
Представители радикального движения «Талибан»* на фоне случившегося установили блокпосты в ряде районов Кабула.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.