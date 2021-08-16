Более 60 стран призвали обеспечить безопасную эвакуацию граждан из Афганистана

Власти более 60 стран в совместном заявлении призвали все стороны обеспечить безопасный выезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть Афганистан.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Госдепа США.

«Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем... и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну», — говорится в публикации.

Страны-подписанты также призвали не закрывать дороги, аэропорты и пограничные переходы в государстве.

Ранее сообщалось о стрельбе в районе аэропорта афганской столицы, где проходит эвакуация сотрудников посольств разных стран.

Представители радикального движения «Талибан»* на фоне случившегося установили блокпосты в ряде районов Кабула.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.