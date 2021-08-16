Al arabiya: неподалёку от аэропорта Кабула слышна стрельба

В окрестностях аэропорта Кабула, где проходит эвакуация сотрудников посольств разных стран, слышна стрельба.

«Стрельба в окрестностях аэропорта Кабула», — сообщает Al arabiya.

Исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдула Саттар Мирзаквал ранее заявил о введении на территории афганской столицы комендантского часа с 21:00.

Министр также сообщил, что «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

Известно, что талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.