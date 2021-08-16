Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула.

«Что там с правами человек в Кабуле, по мнению Белого Дома, не слышали?» — написала Захарова в Telegram.

Она отметила, что США обычно заявления по индивидуальным случаям «штампуют круглосуточно без перерыва на обед».

«Призывают прекратить страдания, предпринять ответственных за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на «данные СМИ и соцсетей». Вроде, репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолёты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или «ответственных» ищут?» — говорится в посте.

Ранее AFP со ссылкой на очевидцев сообщило, что американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на лётное поле аэропорта Кабула.