Захарова прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула.
Захарова прокомментировала ситуацию в аэропорту Кабула
  • AFP

«Что там с правами человек в Кабуле, по мнению Белого Дома, не слышали?» — написала Захарова в Telegram.

Она отметила, что США обычно заявления по индивидуальным случаям «штампуют круглосуточно без перерыва на обед».

«Призывают прекратить страдания, предпринять ответственных за беззаконие  срочные меры,  грозят санкциями, ссылаются на «данные СМИ и соцсетей». Вроде, репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолёты и просят  Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или «ответственных» ищут?» — говорится в посте.

Ранее AFP со ссылкой на очевидцев сообщило, что американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на лётное поле аэропорта Кабула.

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