Глава Евросовета назвал приоритетом безопасность граждан ЕС в Афганистане

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Безопасность граждан Евросоюза, персонала и членов их семей являются приоритетом для ЕС, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«В тесном контакте с Жозепом Боррелем отслеживаем развитие событий в Афганистане. Безопасность граждан ЕС, персонала и их семей являются приоритетом в краткосрочной перспективе», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Мишель отметил, что в будущем Европе предстоит извлечь уроки из сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось о намерении представителей радикального движения «Талибан»* в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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