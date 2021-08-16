Глава Евросовета назвал приоритетом безопасность граждан ЕС в Афганистане
«В тесном контакте с Жозепом Боррелем отслеживаем развитие событий в Афганистане. Безопасность граждан ЕС, персонала и их семей являются приоритетом в краткосрочной перспективе», — написал он в своём аккаунте в Twitter.
Мишель отметил, что в будущем Европе предстоит извлечь уроки из сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось о намерении представителей радикального движения «Талибан»* в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.