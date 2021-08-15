Захарова назвала противостояние в Афганистане результатом эксперимента США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане, где «Талибан»* ведёт наступление на крупные города республики.
Захарова назвала противостояние в Афганистане результатом эксперимента США
  • РИА Новости

«Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостояние двух сил, обе из которых — результат мыслительного процесса США», — написала Захарова в Telegram.

Она подчеркнула, что «мир с ужасом следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона».

Ранее появилась информация о том, что «Талибан» приказал своим бойцам не заходить в Кабул, движение ведёт с правительством Афганистана переговоры о мирном вступлении в столицу.

Как сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, талибы не будут штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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