Захарова назвала противостояние в Афганистане результатом эксперимента США
- РИА Новости
«Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостояние двух сил, обе из которых — результат мыслительного процесса США», — написала Захарова в Telegram.
Она подчеркнула, что «мир с ужасом следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона».
Ранее появилась информация о том, что «Талибан» приказал своим бойцам не заходить в Кабул, движение ведёт с правительством Афганистана переговоры о мирном вступлении в столицу.
Как сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, талибы не будут штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.