1TV: «Талибан» приказал бойцам не штурмовать Кабул и начал переговоры о «мирном входе»
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«Талибан» приказал своим боевикам не входить в Кабул, движение заявляет, что с правительством ведутся переговоры о мирном входе в город», — говорится в сообщении телеканала.
В администрации президента страны Ашрафа Гани утверждают, что ситуация в Кабуле находится под контролем, пишет Al Arabiya.
Накануне «Талибан» взял под контроль город Мазари-Шариф на севере Афганистана, а также один из крупнейших городов на пути к Кабулу — Джелалабад.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.