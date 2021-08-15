1TV: «Талибан» приказал бойцам не штурмовать Кабул и начал переговоры о «мирном входе»

«Талибан»* приказал своим бойцам не заходить в Кабул, движение ведёт с правительством Афганистана переговоры о мирном вступлении в столицу, сообщил афганский телеканал 1TV News.

«Талибан» приказал своим боевикам не входить в Кабул, движение заявляет, что с правительством ведутся переговоры о мирном входе в город», — говорится в сообщении телеканала.

В администрации президента страны Ашрафа Гани утверждают, что ситуация в Кабуле находится под контролем, пишет Al Arabiya.

Накануне «Талибан» взял под контроль город Мазари-Шариф на севере Афганистана, а также один из крупнейших городов на пути к Кабулу — Джелалабад.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.