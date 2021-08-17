Лавров: ситуация в Афганистане показывает необходимость взаимодействия России и Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что необходимость взаимодействия России и Запада проявилась на фоне ситуации в Афганистане после ухода США и НАТО.

«Востребованна совместная работа (России и Запада) по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. Это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода США и НАТО», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в МИД России назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова активно содействовать сотрудничеству между Россией, США и ЕС для урегулирования ситуации в Афганистане, в том числе по линии Совета Безопасности ООН.