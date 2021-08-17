В МИД России назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США

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Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что ситуация в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода из страны войск Соединённых Штатов и НАТО.

«Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания?» — приводит РИА Новости слова Грушко.

Он подчеркнул, что ранее Россия предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану в случае эвакуации в чрезвычайных кризисных ситуациях, но альянс не заинтересовался этим предложением.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию в Афганистане.

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