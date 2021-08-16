Макрон: Россия, США и Европа должны объединить усилия по Афганистану

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова активно содействовать сотрудничеству между Россией, США и ЕС для урегулирования ситуации в Афганистане, в том числе по линии Совета Безопасности ООН.
Макрон: Россия, США и Европа должны объединить усилия по Афганистану
  • Reuters

«Возвращение к стабильности должно происходить при активной политической и дипломатической работе в Совете Безопасности ООН. Афганистан не должен стать убежищем для террористов, каковым он являлся раньше. Это условие для мира и стабильности в мире перед лицом общего врага — терроризма и тех, кто его поддерживает», — приводит ТАСС слова Макрона.

Он отметил, что в этой связи необходимо сделать всё, «чтобы Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать», поскольку интересы стран совпадают.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить