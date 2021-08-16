Макрон: Россия, США и Европа должны объединить усилия по Афганистану

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова активно содействовать сотрудничеству между Россией, США и ЕС для урегулирования ситуации в Афганистане, в том числе по линии Совета Безопасности ООН.

«Возвращение к стабильности должно происходить при активной политической и дипломатической работе в Совете Безопасности ООН. Афганистан не должен стать убежищем для террористов, каковым он являлся раньше. Это условие для мира и стабильности в мире перед лицом общего врага — терроризма и тех, кто его поддерживает», — приводит ТАСС слова Макрона.

Он отметил, что в этой связи необходимо сделать всё, «чтобы Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать», поскольку интересы стран совпадают.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане.