Представитель политического офиса «Талибана» высказался об отношениях с Россией

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Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Наим в эфире RT Arabic высказался об отношениях с Россией.
Представитель политического офиса «Талибана» высказался об отношениях с Россией
  • РИА Новости

«У нас с Россией хорошие отношения и давние контакты. В Москве неоднократно проводились встречи. Мы ценим нейтральную позицию России в отношении Афганистана», — рассказал Наим.

Он заявил, что «Россия не вмешивается во внутренние дела Афганистана и это положительная позиция».

«Мы надеемся, что в будущем наши отношения будут расширяться и укрепляться. Россия — великая держава и наш близкий сосед. У России положительная роль, и мы обращаемся к России за помощью афганскому народу, пострадавшему от множественных разрушительных войн», — добавил он.

Ранее российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что российская дипмиссия в Кабуле приняла меры по укреплению безопасности и будет продолжать работу в штатном режиме.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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