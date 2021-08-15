Посольство России в Кабуле намерено продолжать работать в штатном режиме

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что российская дипмиссия в Кабуле приняла меры по укреплению безопасности и будет продолжать работу в штатном режиме.

«Мы заблаговременно провели очень серьёзный комплекс мероприятий по укреплению нашей безопасности и в настоящее время непосредственных угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

В связи с этим, подчеркнул Жирнов, российские дипломаты будут продолжать работу «спокойно, в штатном режиме».

Ранее глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.