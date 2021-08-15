Посольство России в Кабуле намерено продолжать работать в штатном режиме

Короткая ссылка
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что российская дипмиссия в Кабуле приняла меры по укреплению безопасности и будет продолжать работу в штатном режиме.
Посольство России в Кабуле намерено продолжать работать в штатном режиме
  • © Страница Посольства РФ в Кабуле в Facebook

«Мы заблаговременно провели очень серьёзный комплекс мероприятий по укреплению нашей безопасности и в настоящее время непосредственных угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

В связи с этим, подчеркнул Жирнов, российские дипломаты будут продолжать работу «спокойно, в штатном режиме».

Ранее глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что «Талибан»* не будет штурмовать Кабул — «смена власти пройдёт мирно».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить