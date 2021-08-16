«Финал очень позорный»: как провал афганской кампании скажется на внутренней политике США и имидже Вашингтона в мире

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вина за ситуацию в Афганистане лежит на нынешнем президенте Джо Байдене. По его словам, действия демократа в республике войдут в историю как один из величайших провалов Соединённых Штатов. Также на фоне захвата талибами* Кабула Трамп призвал Байдена уйти в отставку. При этом 46-й президент США пока никак не прокомментировал нынешнее положение в Афганистане, за что подвергся острой критике со стороны республиканцев. Эксперты считают, что Вашингтон потерпел значительную неудачу в демократизации республики и теперь афганский вопрос может пошатнуть позиции демократов внутри США.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу страны Джо Байдена в нынешней ситуации в Афганистане. В заявлении, которое распространила его представитель Лиз Харрингтон в Twitter, Трамп отметил, что действия демократа войдут в историю как одно из величайших поражений Соединённых Штатов.

«То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, войдёт в легенды. Это станет одним из величайших провалов в истории США!», — сказал Трамп.

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"What Joe Biden has done with Afghanistan is legendary. It will go down as one of the greatest defeats in American history!" - President Donald J. Trump pic.twitter.com/RvtV4d54rH — Liz Harrington (@realLizUSA) August 15, 2021

В связи с этим 45-й американский президент призвал Байдена уйти в отставку, традиционно отметив, что демократ пришёл к власти незаконно.

«Пора Джо Байдену с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном, наряду с резким ростом заболеваемости COVID-19, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и подрывом нашей экономики. Это не будет иметь большого значения, поскольку он с самого начала не был избран законно», — подчеркнул республиканец.

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President Donald J. Trump:



"It is time for Joe Biden to resign in disgrace ... It shouldn’t be a big deal, because he wasn’t elected legitimately in the first place!"



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ORNxj5bJXQ — Liz Harrington (@realLizUSA) August 15, 2021

Напомним, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну 15 августа на фоне наступлений «Талибана»* на Кабул. К настоящему моменту моджахеды сообщили об установлении полного контроля над столицей республики и объявили об окончании войны в стране, которая длилась на протяжении последних 20 лет. При этом ещё в июле Байден уверял, что у афганского правительства есть все возможности, чтобы удержаться у власти и противостоять талибам даже после окончательного вывода американских войск.

Вместе с тем 12 августа из-за массированного наступления талибов Вашингтон совместно с Лондоном сообщили об отправке в страну дополнительных военных частей. Их назначение было определено как защита посольств и обеспечение эвакуации части дипломатического персонала и американских сотрудников из числа местного населения.

«В течение следующих 48 часов присутствие наших сил содействия безопасности будет расширено почти до 6 тыс. военнослужащих, задачей которых будет исключительно содействие таким усилиям, и мы также возьмём на себя управление воздушным движением. Завтра (16 августа. — RT) и в ближайшие дни мы будем вывозить из страны тысячи граждан США, которые проживают в Афганистане, а также нанятых (из числа. — RT) местных (жителей.— RT) сотрудников (дипломатической.— RT) миссии США в Кабуле, членов их семей и других оказавшихся в особо уязвимом положении афганских граждан», — говорилось в совместном заявлении Госдепартамента и Пентагона 15 августа.

Без комментариев

В администрации Байдена ситуацию в Кабуле пока не комментировали. Предполагается, что он выступит с заявлением по ситуации вечером 16 августа.

Вместе с тем Байден фактически снял с себя ответственность за происходящее, указав, что нынешнее положение дел спровоцировал его предшественник, Дональд Трамп. По его словам, соглашение с талибами, заключённое при 45-м президенте США, укрепило позиции экстремистов. Помимо этого, указал демократ, численность американских войск в республике уже была снижена. К тому же, добавил он, если афганские военные не способны противостоять талибам, то американцы ничего с этим поделать не могут.

«Ещё год или ещё пять лет военного присутствия США ничего бы не изменили, если вооружённые силы Афганистана не способны или не смогут в будущем удерживать (позиции. — RT) в собственной стране. Бесконечное американское присутствие в другом государстве в самый разгар там гражданского конфликта казалось мне неприемлемым», — следует из заявления президента, размещённого на сайте Белого дома.

Единственным из официальных представителей Вашингтона, кто выступил с комментарием, стал советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан. В эфире телеканала NBC он признал, что никто в администрации президента не ожидал, что правительственная армия республики так быстро сдастся. Вместе с тем Салливан выразил мнение, что у афганских военных были все возможности и подготовка, чтобы дать отпор талибам, однако им не хватило воли.

«Несмотря на то, что мы потратили двадцать лет и десятки миллиардов долларов на предоставление силам безопасности Афганистана лучшего оборудования, лучшей подготовки и лучших возможностей, мы не смогли наделить их желанием (сражаться.— RT)», — сказал чиновник.

По его словам, вместо борьбы за свою страну правительственная армия предпочла «распахнуть двери для «Талибана».

В связи с этим, отметил советник, бессмысленность дальнейшего пребывания американских войск в стране уже стала очевидной. Также Салливан заявил, что худшим сценарием для США было бы продолжать тратить свои военные ресурсы и специалистов на участие в гражданской войне в чужой стране.

«На самом деле, мне кажется, что наихудшим сценарием для США был бы такой, при котором мы бы начали снова направлять туда тысячи и тысячи военнослужащих, чтобы они сражались и погибали на гражданской войне в Афганистане, при том, что сами вооружённые силы страны не были готовы в ней сражаться», — резюмировал советник.

Президент США Джо Байден

© REUTERS/Evelyn Hockstein

То, что глава государства предпочитает отмалчиваться по такому животрепещущему вопросу и не торопится возвращаться из отпуска, уже подвергли критике в Республиканской партии.

«Почему Джо Байден прячется?, — задаётся вопросом республиканец Том Коттон. — Он должен немедленно обратиться к нации и ответить за катастрофическую ситуацию в Афганистане. Телефонными конференциями между членами кабинета министров и сенаторами кризису не помочь».

Why is Joe Biden in hiding? He should immediately address the nation and answer for the catastrophic situation in Afghanistan. Conference calls between cabinet secretaries and senators don’t cut it in a crisis. — Tom Cotton (@SenTomCotton) August 15, 2021

«Очевидно, что администрация Байдена была застигнута врасплох и не ожидала этой катастрофы, а президент прячется и пренебрегает своими обязанностями», — указал другой республиканец Джим Бэнкс.

On the conference call briefing for members of Congress with Biden officials. It’s clear the Biden administration was caught unprepared, didn’t anticipate this catastrophe and the President is hiding & asleep at the wheel. — Jim Banks (@RepJimBanks) August 15, 2021

«Ни один человек, называющий себя президентом Соединённых Штатов, не должен находиться в отпуске, пока вокруг него рушится мир», — заявила ещё один член Республиканской партии Лорен Боберт.

No person who calls themselves the President of the United States should be on vacation while the world crumbles down around them.



The dereliction of duty continues... — Lauren Boebert (@laurenboebert) August 15, 2021

В связи с этим эксперты прогнозируют усиление давление на администрацию Байдена и демократов в целом со стороны республиканцев.

«То, что сейчас происходит в Кабуле, является поражением демократов, которое несомненно отразится на следующих промежуточных выборах в США», — отметил в комментарии RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

Схожей точки зрения придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, подчёркивая, что теперь республиканцы используют Афганистан как возможность для реванша за проигрыш на президентских выборах.

«Трамп и в целом республиканцы критикуют Байдена, набирая политические очки в преддверии грядущих промежуточных выборов, так и следующих президентских. То, как был организован заключительный этап вывода американских войск, и продемонстрированная неспособность предсказать последствия, дорого обойдётся Байдену», — пояснил в беседе с RT Рогулёв.

Американские военные в Афганистане

© REUTERS/Lucas Jackson

Последствия американского курса

Аналитики также сходятся во мнении, что причиной неудачи Соединённых Штатов в Афганистане стала их непродуманная политика во всех областях жизни страны. Американцы не пытались налаживать с местным населением контакт, а насаждая свои идеи, не учитывали особенности менталитета и культуры афганцев.

«Причины провала кроются в безыдейности, в том, что американский образ жизни, ценности, демократия оказались не близки афганскому народу», — отметил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

В свою очередь, Сергей Судаков выразил мнение, что США не стремились полностью нейтрализовать экстремистов, надеясь использовать их в дальнейшем для своих целей.

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«США слишком сильно заигрались и с талибами, и с официальной властью. Учитывая, что власти Вашингтона никогда не хотели принять жёсткой позиции в отношении, например, моджахедов, американская армия и не смогла достичь нужных результатов. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и часть американских лобби, которые воспринимали операцию в Афганистане исключительно как коммерческий проект, зарабатывая на этом деньги», — сказал собеседник RT.

Теперь же, указывают эксперты, провал почти 20-летней миссии американцев в республике может больно ударить по авторитету США на мировом уровне, в частности на Ближнем Востоке.

«Финал очень позорный, и результат 20 лет усилий просто удивляет весь мир. Я считаю, что это серьёзная ошибка США», — отметил Вадим Козюлин.

При этом, по его словам, афганская ситуация подпортит имидж и коллективному Западу, «поскольку в этом проекте принимали участия страны НАТО и ЕС».

С Козюлиным согласен и Сергей Судаков. Он отметил, что все миллиардные финансовые вливания в Афганистан и прочие усилия американцев оказались на деле выброшенными на ветер.

«США уже понесли достаточно серьёзные имиджевые потери, и им не удастся сохранить лицо. Получается, теперь любой американец может задавать Вашингтону вопросы, на что были потрачены его налоги, и констатировать, что он не может жить спокойно и безопасно, так как в Афганистане к власти пришли террористы», — резюмировал Судаков.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.