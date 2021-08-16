«Финал очень позорный»: как провал афганской кампании скажется на внутренней политике США и имидже Вашингтона в мире

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Полина Духанова, Алёна Медведева
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вина за ситуацию в Афганистане лежит на нынешнем президенте Джо Байдене. По его словам, действия демократа в республике войдут в историю как один из величайших провалов Соединённых Штатов. Также на фоне захвата талибами* Кабула Трамп призвал Байдена уйти в отставку. При этом 46-й президент США пока никак не прокомментировал нынешнее положение в Афганистане, за что подвергся острой критике со стороны республиканцев. Эксперты считают, что Вашингтон потерпел значительную неудачу в демократизации республики и теперь афганский вопрос может пошатнуть позиции демократов внутри США.
«Финал очень позорный»: как провал афганской кампании скажется на внутренней политике США и имидже Вашингтона в мире
  • globallookpress.com
  • © Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу страны Джо Байдена в нынешней ситуации в Афганистане. В заявлении, которое распространила его представитель Лиз Харрингтон в Twitter, Трамп отметил, что действия демократа войдут в историю как одно из величайших поражений Соединённых Штатов.

«То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, войдёт в легенды. Это станет одним из величайших провалов в истории США!», — сказал Трамп.

В связи с этим 45-й американский президент призвал Байдена уйти в отставку, традиционно отметив, что демократ пришёл к власти незаконно.

«Пора Джо Байдену с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном, наряду с резким ростом заболеваемости COVID-19, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и подрывом нашей экономики. Это не будет иметь большого значения, поскольку он с самого начала не был избран законно», — подчеркнул республиканец.

Напомним, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну 15 августа на фоне наступлений «Талибана»* на Кабул. К настоящему моменту моджахеды сообщили об установлении полного контроля над столицей республики и объявили об окончании войны в стране, которая длилась на протяжении последних 20 лет. При этом ещё в июле Байден уверял, что у афганского правительства есть все возможности, чтобы удержаться у власти и противостоять талибам даже после окончательного вывода американских войск.

Вместе с тем 12 августа из-за массированного наступления талибов Вашингтон совместно с Лондоном сообщили об отправке в страну дополнительных военных частей. Их назначение было определено как защита посольств и обеспечение эвакуации части дипломатического персонала и американских сотрудников из числа местного населения. 

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«В течение следующих 48 часов присутствие наших сил содействия безопасности будет расширено почти до 6 тыс. военнослужащих, задачей которых будет исключительно содействие таким усилиям, и мы также возьмём на себя управление воздушным движением. Завтра (16 августа. — RT) и в ближайшие дни мы будем вывозить из страны тысячи граждан США, которые проживают в Афганистане, а также нанятых (из числа. — RT) местных (жителей.— RT) сотрудников (дипломатической.— RT) миссии США в Кабуле, членов их семей и других оказавшихся в особо уязвимом положении афганских граждан», — говорилось в совместном заявлении Госдепартамента и Пентагона 15 августа.

Без комментариев

В администрации Байдена ситуацию в Кабуле пока не комментировали. Предполагается, что он выступит с заявлением по ситуации вечером 16 августа.

Вместе с тем Байден фактически снял с себя ответственность за происходящее, указав, что нынешнее положение дел спровоцировал его предшественник, Дональд Трамп. По его словам, соглашение с талибами, заключённое при 45-м президенте США, укрепило позиции экстремистов. Помимо этого, указал демократ, численность американских войск в республике уже была снижена. К тому же, добавил он, если афганские военные не способны противостоять талибам, то американцы ничего с этим поделать не могут.

«Ещё год или ещё пять лет военного присутствия США ничего бы не изменили, если вооружённые силы Афганистана не способны или не смогут в будущем удерживать (позиции. — RT) в собственной стране. Бесконечное американское присутствие в другом государстве в самый разгар там гражданского конфликта казалось мне неприемлемым», — следует из заявления президента, размещённого на сайте Белого дома.

Единственным из официальных представителей Вашингтона, кто выступил с комментарием, стал советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан. В эфире телеканала NBC он признал, что никто в администрации президента не ожидал, что правительственная армия республики так быстро сдастся. Вместе с тем Салливан выразил мнение, что у афганских военных были все возможности и подготовка, чтобы дать отпор талибам, однако им не хватило воли. 

«Несмотря на то, что мы потратили двадцать лет и десятки миллиардов долларов на предоставление силам безопасности Афганистана лучшего оборудования, лучшей подготовки и лучших возможностей, мы не смогли наделить их желанием (сражаться.— RT)», — сказал чиновник.

По его словам, вместо борьбы за свою страну правительственная армия предпочла «распахнуть двери для «Талибана».

В связи с этим, отметил советник, бессмысленность дальнейшего пребывания американских войск в стране уже стала очевидной. Также Салливан заявил, что худшим сценарием для США было бы продолжать тратить свои военные ресурсы и специалистов на участие в гражданской войне в чужой стране.

«На самом деле, мне кажется, что наихудшим сценарием для США был бы такой, при котором мы бы начали снова направлять туда тысячи и тысячи военнослужащих, чтобы они сражались и погибали на гражданской войне в Афганистане, при том, что сами вооружённые силы страны не были готовы в ней сражаться», — резюмировал советник.

  • Президент США Джо Байден
  • © REUTERS/Evelyn Hockstein

То, что глава государства предпочитает отмалчиваться по такому животрепещущему вопросу и не торопится возвращаться из отпуска, уже подвергли критике в Республиканской партии.

«Почему Джо Байден прячется?, — задаётся вопросом республиканец Том Коттон. — Он должен немедленно обратиться к нации и ответить за катастрофическую ситуацию в Афганистане. Телефонными конференциями между членами кабинета министров и сенаторами кризису не помочь».

«Очевидно, что администрация Байдена была застигнута врасплох и не ожидала этой катастрофы, а президент прячется и пренебрегает своими обязанностями», — указал другой республиканец Джим Бэнкс.

«Ни один человек, называющий себя президентом Соединённых Штатов, не должен находиться в отпуске, пока вокруг него рушится мир», — заявила ещё один член Республиканской партии Лорен Боберт.

В связи с этим эксперты прогнозируют усиление давление на администрацию Байдена и демократов в целом со стороны республиканцев.

«То, что сейчас происходит в Кабуле, является поражением демократов, которое несомненно отразится на следующих промежуточных выборах в США», — отметил в комментарии RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

Схожей точки зрения придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, подчёркивая, что теперь республиканцы используют Афганистан как возможность для реванша за проигрыш на президентских выборах.

«Трамп и в целом республиканцы критикуют Байдена, набирая политические очки в преддверии грядущих промежуточных выборов, так и следующих президентских. То, как был организован заключительный этап вывода американских войск, и продемонстрированная неспособность предсказать последствия, дорого обойдётся Байдену», — пояснил в беседе с RT Рогулёв.

  • Американские военные в Афганистане
  • © REUTERS/Lucas Jackson

Последствия американского курса

Аналитики также сходятся во мнении, что причиной неудачи Соединённых Штатов в Афганистане стала их непродуманная политика во всех областях жизни страны. Американцы не пытались налаживать с местным населением контакт, а насаждая свои идеи, не учитывали особенности менталитета и культуры афганцев.

«Причины провала кроются в безыдейности, в том, что американский образ жизни, ценности, демократия оказались не близки афганскому народу», — отметил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

В свою очередь, Сергей Судаков выразил мнение, что США не стремились полностью нейтрализовать экстремистов, надеясь использовать их в дальнейшем для своих целей.

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«США слишком сильно заигрались и с талибами, и с официальной властью. Учитывая, что власти Вашингтона никогда не хотели принять жёсткой позиции в отношении, например, моджахедов, американская армия и не смогла достичь нужных результатов. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и часть американских лобби, которые воспринимали операцию в Афганистане исключительно как коммерческий проект, зарабатывая на этом деньги», — сказал собеседник RT.

Теперь же, указывают эксперты, провал почти 20-летней миссии американцев в республике может больно ударить по авторитету США на мировом уровне, в частности на Ближнем Востоке.

«Финал очень позорный, и результат 20 лет усилий просто удивляет весь мир. Я считаю, что это серьёзная ошибка США», — отметил Вадим Козюлин.

При этом, по его словам, афганская ситуация подпортит имидж и коллективному Западу, «поскольку в этом проекте принимали участия страны НАТО и ЕС».

С Козюлиным согласен и Сергей Судаков. Он отметил, что все миллиардные финансовые вливания в Афганистан и прочие усилия американцев оказались на деле выброшенными на ветер.

«США уже понесли достаточно серьёзные имиджевые потери, и им не удастся сохранить лицо. Получается, теперь любой американец может задавать Вашингтону вопросы, на что были потрачены его налоги, и констатировать, что он не может жить спокойно и безопасно, так как в Афганистане к власти пришли террористы», — резюмировал Судаков.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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