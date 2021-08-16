В МИД России сообщили о наличии плана Б по Афганистану

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что у российской стороны есть запасной план по ситуации в Афганистане, но она «не спешит бросаться из стороны в сторону» и работает по плану А.

Об этом дипломат заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он ответил на вопрос, есть ли какой-нибудь план Б на случай, если российскую сторону не устроит уровень обеспечения безопасности российского посольства в Кабуле.

«У нас план Б всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану А, если брать вашу терминологию», — заявил Кабулов.

Также он рассказал, что Россия не эвакуировала своё посольство из Афганистана, потому что «умеет внимательно анализировать ситуацию и видеть, что происходит».

По его словам, захват Кабула представителями радикального движения «Талибан»* в известной степени стал неожиданностью.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.