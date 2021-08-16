Кабулов заявил, что захват Кабула талибами в известной степени стал неожиданностью

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Спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что захват Кабула талибами (представителями радикального движения «Талибан»*) в известной степени стал неожиданностью.
Кабулов заявил, что захват Кабула талибами в известной степени стал неожиданностью
  • Reuters

«В известной степени да, он стал неожиданностью, поскольку мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы она ни была, всё-таки будет ещё какое-то время оказывать сопротивление», — сообщил Кабулов.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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