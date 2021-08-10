В Белом доме рассказали о позиции Байдена по ситуации в Афганистане

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не считает неизбежным захват власти талибами* в Афганистане.
В Белом доме рассказали о позиции Байдена по ситуации в Афганистане
  • Reuters

«Президент по-прежнему считает, что захват «Талибаном» Кабула или всей страны не является неизбежным», — приводит ТАСС её слова.

Псаки отметила, что афганским властям необходимо «проявить политическую волю», чтобы дать отпор талибам.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация чрезвычайно обеспокоена ситуацией в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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