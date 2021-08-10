В ООН заявили о чрезвычайной обеспокоенности ситуацией в Афганистане

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Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация чрезвычайно обеспокоена ситуацией в Афганистане.
В ООН заявили о чрезвычайной обеспокоенности ситуацией в Афганистане
  • © Ludovic MARIN / AFP

«Мы продолжаем находиться в контакте со сторонами в Афганистане и в регионе для того, чтобы найти политическое решение. Ситуация на земле, как мы видим из СМИ, чрезвычайно беспокоит», — приводит ТАСС его слова.

Дюжаррик отметил, что в результате боевых столкновений страдают мирные жители.

Ранее в столице Катара Дохе стартовала очередная трёхдневная встреча, посвящённая мирному урегулированию ситуации в Афганистане.

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