В Катаре стартовала трёхдневная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане

В столице Катара Дохе стартовала очередная встреча, посвящённая мирному урегулированию ситуации в Афганистане, она продлится три дня. На переговорах будут присутствовать делегации афганского правительства и движения «Талибан»*, а также представители от России, США, Китая и Пакистана.

Об этом сообщает Ariana News.

Как уточняется, также в мероприятии принимают участие спецпредставители от ООН, Катара, Британии, ЕС и Узбекистана.

По данным ТАСС, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов тоже участвует во встрече. Как сообщали в Вашингтоне, спецпредставитель США Залмай Халилзад отправился в Катар.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، امروز در نشست مشترک صلح، از جامعه بین المللی خواست تا درباره بحران بی سابقه انسانی در افغانستان بی تفاوت نماند و برای طالبان در مورد صلح پیام واضح بدهد.#ArianaNewspic.twitter.com/VGJ4rgz2L5 — Ariana News (@ArianaNews_) August 10, 2021

Делегацию афганского правительства возглавляет председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.

В Пентагоне накануне сообщили, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство: за 72 часа примерно в пяти провинциях административные центры были захвачены талибами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.