В Катаре стартовала трёхдневная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане

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В столице Катара Дохе стартовала очередная встреча, посвящённая мирному урегулированию ситуации в Афганистане, она продлится три дня. На переговорах будут присутствовать делегации афганского правительства и движения «Талибан»*, а также представители от России, США, Китая и Пакистана.
В Катаре стартовала трёхдневная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане
  • Reuters

Об этом сообщает Ariana News.

Как уточняется, также в мероприятии принимают участие спецпредставители от ООН, Катара, Британии, ЕС и Узбекистана.

По данным ТАСС, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов тоже участвует во встрече. Как сообщали в Вашингтоне, спецпредставитель США Залмай Халилзад отправился в Катар.

Делегацию афганского правительства возглавляет председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.

В Пентагоне накануне сообщили, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство: за 72 часа примерно в пяти провинциях административные центры были захвачены талибами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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